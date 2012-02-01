Як захистити шкіру від морозного і сухого повітря

Під час зимових холодів слід обов`язково дізнатися, як позбавитися шкірного свербіння. Не забезпечуючи шкірі захист від холодного і сухого повітря, ви можете одержати серйозні проблеми, оскільки це головний бар`єр проти вірусів і бактерій.

Якщо шкіра стає занадто сухою, то з`являється свербіння і її хочеться весь час чесати, оскільки це приновить тимчасове полегшення. Тривале розчісування може привести до утворення пошкоджень на шкірі.

Іноді люди роблять це настільки сильно, що на шкірі утворюються рубці і навіть кровотечі. Це ознака слабкого зволоження верхнього шару шкіри.

Для позбавлення від свербіння сухої шкіри, треба бути готовим до морозу, вітру і зниженої вологості. Таким чином, потрібно оголосити війну всьому, що негативно впливає на наш організм в зимовий час. Від шкірного свербіння можна захиститися, якщо дотримуватися наступних правил:

1. Не приймати дуже гарячу ванну або душ більше 15 хвилин.

Відразу після ванни або душу на шкіру потрібно нанести зволожуючий крем. Краще віддавати перевагу зволожуючому засобу на основі олії або крему, що запобігає випаровуванню вологи з шкіри. Якщо треба, можна використовувати його 2 рази на день.

2. Не користуватися спиртовмісними засобами.

Протягом 15 хвилин слід приймати трав`яну ванну з оліями, які відновлюють вологість шкіри. Якщо на вулиці вітер, то потрібно добре одягнутися, захистивши шкіру.

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