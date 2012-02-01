Протизаплідні таблетки, які не захищають від вагітності

Американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. відкликає мільйон упаковок протизаплідних таблеток після того, як було виявлено, що через «неадекватну» дозу активних речовин, контрацептив не захищає від незапланованої вагітності, повідомляє Associated Press.

Мова йде про таблетки Lo / Ovral, Norgestrel і Ethinyl Estradiol, які продаються в США компанією Akrimax Rx Products.

Pfizer виявив, що в деяких таблетках міститься дуже мало активної речовини, в інших - занадто багато. Представник компанії заявив, що проблема пов`язана як з візуальним, так і з механічним недоглядом.

Pfizer підкреслює, що в даному випадку браковані таблетки не зашкодять здоров`ю, але захист від незапланованої вагітності вони не гарантують.

Браковані таблетки були доставлені в клініки й магазини по всьому США.

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