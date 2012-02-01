У Польщі сильні морози забрали життя вже 15 осіб
15:55, 01 лютого 2012Зарубіжні новини
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З минулої п`ятниці
У Польщі за останню добу від переохолодження померли ще п`ятеро осіб, що збільшило кількість жертв сильних морозів з минулої п`ятниці до 15 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ Польщі.
За даними міністерства, з листопада минулого року у Польщі від переохолодження, включно з останніми жертвами, померли 58 осіб.
Прес-служба також повідомила, що за останню добу вуглекислим газом отруїлися 27 чоловік, двоє з яких загинули.
За даними польських синоптиків, сильні морози, які прийшли до Польщі на минулому тижні, протримаються у країні ще близько півмісяця.
Найсильніші морози - навіть до 30 градусів - синоптики прогнозують на північному сході країни.
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