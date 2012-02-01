Як "Губка Боб" шкодить малюкам

У вас є дитина і, звичайно, він дивиться мультфільми. Але які? Розвиваючі або ті, що швидко змінюються і мають нелогічні сюжети? Психологи вважають, що такі мультфільми як «Губка Боб» негативно впливають на психіку малюків та їх когнітивні здібності.

Фахівці з дитячого виховання провели експеримент: 4-річним малюкам показували сюжети з мультфільму «Губка Боб». Усього кілька хвилин. Потім їм пропонували виконати якесь завдання чи прохання. У порівнянні з дітьми, які в цей час просто малювали або грали, ті, хто дивився мультики, показали найменшу здатність до концентрації, вони не могли зосередитися.

Дослідники говорять, що така ситуація може складатися тому, що діти ідентифікують себе з героями, наслідують «хаотичну поведінку» персонажів мультфільму, які швидко рухаються і не завжди діють логічно, тобто впливають на малюків як свого роду збудники. Ну, а в майбутньому дітям, чиї батьки, замість того, щоб зайнятися розвитком малюка, почитати книжку, поробити спільні справи, пограти в настільні ігри, воліють поставити такий мультфільм, швидше за все, доведеться зіткнутися з тим, що вони не зможуть довго зосереджуватися на одному занятті, погано вчитимуться і не контролюватимуть свої почуття і вчинки.

Звичайно, не все так страшно, як кажуть психологи, але логіка все ж є. Насправді, можете навіть перевірити, як зміниться поведінка вашого малюка після перегляду однієї серії «губки». Якщо вже не можна обійтися без мультфільмів, можна, принаймні, показувати дитині розвиваючі.

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