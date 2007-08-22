Помідор збереже ваші нерви і серце на роботі

Улюблений овоч помідор, з біологічної точки зору, є фруктом. Хоча помідор, в порівнянні з іншими овочами, не такий багатий поживними речовинами, в ньому багато вітаміну С і лікопену.

Лікопен – щонайпотужніший антиоксидант, що знижує ризик раку передміхурової залози, і, мабуть, інших видів раку. Він міститься також в інших яскраво забарвлених овочах і фруктах. За даними деяких досліджень, люди, які отримують із їжею на роботі багато лікопену, рідше хворіють на рак молочних залоз, матки, легенів. У зрілих томатах лікопену більше, ніж в недостиглих. Після кулінарної обробки речовина краще засвоюється, тому приготовані помідори корисніші, ніж сирі.

Помідори – добре джерело фолієвої кислоти, яка необхідна для роботи серця і нервової системи. У помідорі середнього розміру міститься всього 30 калорій, малесенька кількість жиру, зовсім немає холестерину, а натрій і калій містяться в сприятливому співвідношенні.

На роботі дуже корисно випивати стакан томатного соку перед їжею. Це знижує апетит і запобігає переїданню.

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