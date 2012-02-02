Буряк зміцнює серце і судини

Серцево-судинні захворювання найпоширеніші серед європейців. Коли хвороба досягла своєї гострої форми, без сумніву, краще звернутися до фахівців. Але набагато краще, якщо ми не допускаємо цього. А для цього зовсім не потрібні пігулки і лікарі. В ході ряду досліджень британським ученим вдалося довести, що буряк здатний чинити на серцево-судинну систему людини неймовірно позитивний ефект.

Виявляється, вживання бурякового соку у декілька разів знижує ризик виникнення інфаркту і інсульту, регулює кров`яний тиск і запобігає утворенню згустків і бляшок в кров`яних судинах. Все це було з`ясовано в ході експерименту.

Причому буряк діє настільки ефективно, що може стати прекрасною альтернативою медичним препаратам. Не дарма наші предки споконвіку використовували його в приготуванні всіляких страв.

vegopolis.ru