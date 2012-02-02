Страви з томатів ефективні в боротьбі проти раку

Помідори можуть стати ефективним способом боротьби з раком простати, як з`ясували учені.

Речовини, що містяться в приготованих томатах, уповільнюють і навіть вбивають ракові клітини, повідомляють Коментарі.

Учені з Університету Портсмута перевірили корисні властивості лікопину - каротиноїдного пігменту, що міститься в помідорах. Дослідників цікавило, яким чином лікопин впливає на простий механізм, за допомогою якого ракові клітини проникають в кровотік людини, щоб рости і розповсюджуватися по всьому організму. Дане відкриття може бути покладене в основу нових методів лікування раку простати.

Лікопин забезпечує шкірку помідорів насиченим червоним кольором. З`ясувалося, що ця речовина впливає на здатності пухлин рости і розмножуватися. Поки що дані спостереження здійснювалися в лабораторних умовах.

Дана речовина присутня в багатьох червоних фруктах і овочах, але найбільша її концентрація спостерігається в помідорах. Крім того, саме при переробці томатів лікопин набуває максимальної біологічної активності.

focus.ua