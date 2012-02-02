Із заповідного льодовика хотіли вкрасти 5 т льоду для коктейлів

Поліція затримала у Чилі злочинців, які намагалися на вантажівці вивезти понад 5 тонн тисячолітнього льоду з льодовика "Хорхе Монтт", який потім вони планували використати для приготування коктейлів у барах.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на чилійські ЗМІ, водію та його спільникам може бути пред`явлене звинувачення "у посяганні на культурне надбання людства", сказав прокурор розташованого на крайньому півдні Чилі регіону Айсен Хосе МОРІС.

Льодовик "Хорхе Монтт" знаходиться у заповіднику імені Бернардо О`Хіггінса у чилійській Патагонії у важкодоступному районі. Від нього до найближчого містечка Кочране, на під`їзді до якого було затримано авторефрижератор, близько шести годин їзди. Заповідний лід планувалося доставити до столиці країни - Сантьяго, що знаходиться за 2,5 тисячі кілометрів на північ від заповідника.

Тепер "конфіскований" лід буде розплавлено і використано для зрошування сільськогосподарських угідь фермерів з Кочране, де протягом кількох тижнів стоїть засуха. У південній півкулі зараз спекотне літо, температура вдень доходить до 40 градусів тепла.

Тим часом у сусідній аргентинській Патагонії під час відвідання льодовика "Періто-Морено" усім охочим пропонується покуштувати віскі з вирубаним тут же льодом. Поблизу розташована туристична столиця Аргентини - містечко Калафате. Наприкінці 2010 року у ньому відкрили бар, де із спресованого протягом багатьох століть снігу (а саме з нього складаються льодовики) зроблено не лише стіни і стеля, а й келихи для коктейлів.