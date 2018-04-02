8 порад, як вибрати окуляри для комп`ютера.

Щоб захистити очі від шкідливого впливу монітора, експерти рекомендую носити окуляри для роботи за комп`ютером.

Сьогодні окуляри для комп`ютера - must have для зайнятих людей, як із поганим зором, так і зі стовідсотковим. Окуляри для комп`ютера слугують для корекції зору, а також захисту та профілактики погіршення зору.

Окуляри для комп`ютера: в чому користь

На лінзи окулярів для комп`ютера нанесене спеціальне напилення, що нейтралізує електромагнітне випромінювання монітора, а так само допомагає вберегти очі від постійного мерехтіння екрана.

«Особливі» скельця помірно розсіюють контраст і регулюють рівномірне потрапляння світла на сітківку ока, забезпечуючи максимальний захист для зору.

8 порад, як вибрати окуляри для комп`ютера

1. Вибирай окуляри для комп`ютера, зважаючи на сферу твоїх занять. Якщо ти постійно працюєш з текстами, тобі потрібні окуляри, що підсилюють контраст і прибирають півтони.

Якщо маєш справу із графікою, вибирай окуляри, які покращують передачу кольорів. А якщо ти часто сидиш за комп`ютером, граючи в ігри, вибирай окуляри із просвітленими лінзами, які не відбивають відблисків.

Зверни увагу. На українському ринку найчастіше пропонують окуляри для роботи за комп`ютером з універсальними лінзами. Щоб знайти окуляри, що підходять під твій вид роботи, доведеться зайти не в одну оптику.

2. Перед покупкою окулярів для роботи за комп`ютером проконсультуйся в офтальмолога. Лікар оцінить стан твого зору та порадить, які окуляри тобі краще підібрати.

3. Найкраще купувати окуляри для комп`ютера в магазині оптики або аптеці. У продавця обов`язково повинні бути документи на товар. Від покупок через інтернет краще відмовитися - ризик купити товар сумнівної якості дуже великий.

4. Ціна. Якісні окуляри для комп`ютера не можуть коштувати дешево. Початкова вартість хороших окулярів для роботи за комп`ютером - від 500 грн. Усе залежить від виробника лінз і вартості оправи.

Зверни увагу! Від окулярів для комп`ютера за 100 грн. краще відмовитися. Неякісна покупка завдасть ще більшої шкоди твоєму зору, ніж робота без захисних окулярів.

5. Найбільш якісні лінзи для комп`ютерних окулярів виготовляють у Німеччині, Швейцарії та Японії. Якість інших країн-виробників не така досконала, зате вони значно дешевші.

6. Найкраще замовляти окуляри для комп`ютера. Так ти зможеш управляти ціною окулярів - вибрати прийнятні для тебе лінзи (за ціною) й уподобану оправу. При покупці готових окулярів для комп`ютера, на жаль, на ціну ти вплинути не зможеш.

7. Не заощаджуй на оправі. Звісно, окуляри для комп`ютера слугують не для краси, а для захисту зору. Але це не означає, що можна дуже заощаджувати на оправі. Дешева (неякісна) оправа для окулярів почне швидко псуватися. У результаті тобі доведеться ремонтувати окуляри, що коштуватиме недешево. Недарма кажуть, що скупий платить двічі!

8. Окуляри для комп`ютера тобі підходять, якщо протягом дня в них твої очі не втомилися. Якщо відчуваєш дискомфорт, свербіж, біль в очах та інші неприємності, отже, вибір зроблений неправильно або тобі підсунули неякісний товар.

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