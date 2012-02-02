У Єгипті після футбольного матчу загинуло 53 людини

Кількість загиблих під час безладів після матчу на футбольному полі у місті Порт-Саїд на півночі Єгипту зросло до 53 осіб, більше тисячі отримали поранення.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров`я Єгипту, передає РІА «Новости».

Раніше повідомлялося про 40 загиблих і сотні постраждалих.

Конфлікт стався після матчу каїрської команди "Аль-Ахлі" - лідера першості - і "Аль-Масрі" з Порт-Саїда.

Незважаючи на те, що "Аль-Масрі" обіграв лідера першості з рахунком 3:1, уболівальники провінційної команди напали на групу підтримки "Аль-Ахлі", а потім прорвалися на поле і напали на тренерський штаб та гравців команди гостей.

Сили безпеки зуміли вивести зі стадіону тренера "Аль-Ахлі", португальця Мануеля ЖОЗЕ.

Всього на стадіоні було близько 40 тис. уболівальників.

За словами очевидців, більшість загиблих - уболівальники каїрської команди, які приїхали підтримати свій клуб в Порт-Саїд.

Після безладів у Порт-Саїді вболівальники підпалили стадіон у Каїрі, протестуючи проти зупинки матчу місцевих команд "Аз-Замалек" і "Аль-Ісмаїлі".

Раніше десятки журналістів вийшли на поле і змусили суддю зупинити матч після того, як з`явилися новини про жертви в безладах після матчу в Порт-Саїді.

У той же час ситуація на стадіоні в Каїрі залишається спокійною, влада евакуювала вболівальників з трибун. Вогонь загасили.