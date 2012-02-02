В Папуа-Новій Гвінеї затонув пором: врятовані 219 із 350 пасажирів

Учасники пошукової операції врятували 219 чоловік, що знаходилися на борту порома, котрий у четвер зазнав аварії біля берегів Папуа-Нової Гвінеї, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Пресс.

Австралійські власті направили до місця катастрофи кілька вантажних суден для допомоги в пошуках тих, хто вижив після корабельної аварії.

"На 16.30 за місцевим часом (07.30 за київським) на місці аварії знаходяться вісім торгових суден, і п`ять з них підібрали тих, хто вижив. Усього на борту цих суден знаходяться 219 врятованих", - заявив агентству представник австралійської служби морської безпеки.

Затонулий пором Rabaul Queen виконував пасажирський рейс з міста Лае на материковій частині Папуа-Нової Гвінеї в Кимбі - адміністративний центр однойменної провінції, розташованої на окремому острові. На його борту, за даними судноплавної компанії Star Ships, знаходилося майже 350 чоловік.

Австралійський МЗС з посиланням на компанію Star Ships повідомив, що на борту порома не було іноземних громадян.