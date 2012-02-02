Фінансова криза б'є по сердечниках

У одному тільки Лондоні рецесія викликала 2000 випадків смерті унаслідок серцевого нападу. Такі дані наводить Оксфордський університет. Не дивлячись на те, що з 2002 року число смертельних серцевих нападів скоротилося, в 2008-2009 роках їх кількість різко зросла.

Спочатку зниження смертності вдалося добитися завдяки вдосконаленню превентивних програм (люди стали менше палити, краще харчуватися) і самого лікування (наприклад, в арсеналі лікарів з`явилися нові процедури, що очищають заблоковані артерії).

За словами керівника дослідження Катерини Смоліної, тим часом, статистика сильно різниться залежно від регіону. Тому Лондон, як фінансовий центр Великобританії, постраждав, незалежно від загальної тенденції. Тут фінансова криза значно ударила по здоров`ю городян, привівши до додаткових 2000 смертей.

Причому, йдеться про те, що після 2008-2009 років число смертей знову почало знижуватися. Експерти стверджують: швидше за все, не самі новини про кризу спровокували смерті. Просто рецесія і загальний рівень стресу наблизили фатальну подію, яка все одно б трапилася, але набагато пізніше.

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