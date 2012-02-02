Банани лікують виразку шлунку

Користь бананів і донині ніхто не приховував від широкої громадськості, проте, учені вирішили заповнити навіть ті невеликі пропуски в «бананознавстві», які ще були. Тепер вони стверджують: банани — захист від виразки, причому відмінна.

Краса бананів — в багатьох аспектах. Вони недорогі, їх можна запросто купити практично в будь-якій точці світу.

Поживні, багаті калієм і клітковиною, а ще — серотоніном і норепінефрином (гормонами, які запобігають депресії). Загалом, джерело всього корисного, нехай і не з російських казок. Проте, ми як і раніше знаємо не все про цю корисну смакоту.

Тепер у нас з`являється ще один вагомий аргумент, який повинен нас мотивувати поглинати банани в особливо великих кількостях. Адже надійний захист від виразки — це не так мало, тим більше в наше полуфабрикатне століття! До речі кажучи, банан ще і кров`яний тиск приводить в норму. Смачного!

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