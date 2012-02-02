Чим шкідлива плоскостопість?

"Останнім часом швидко втомлюються ноги, а надвечір болять, — говорить 28-річна Людмила Борисенко з Ірпеня. — З високих підборів перейшла на зручне взуття. Але це не дуже допомагало. Хірург сказав, що в мене плоскостопість, і порадив носити ортопедичні устілки".

Столичний мануальний терапевт Геннадій Ігнатьєв, 52 роки, усуває хвороби опорно-рухового апарату третє десятиліття. Має власну методику. Стопи лікує масажем хребта.

— Плоскостопість сигналізує про серйозні внутрішні проблеми, — каже. — Якщо хвороба вроджена, значить, у дитини слабкі сухожилля, зв`язки та м`язи гомілки. Недуга також може розвинутися з часом. Через тривале навантаження на ноги, травми, рахіт, надмірну вагу, вагітність і незручне взуття.

Стопа перестає працювати як амортизатор. Навантаження під час ходіння зі стопи переноситься на весь організм. Тоді страждають суглоби ніг, хребет, виникає перекіс таза. Через це швидко старіють. Хворих доводиться оперувати.

— При плоскостопості болять п`яти, ноги швидко втомлюються, набрякають. Великий палець відхиляється від решти. Підошва взуття стирається нерівномірно.

Аби перевірити вигін стопи, лікар радить стати вологими чи змазаними жиром ногами на аркуш паперу. На ньому має залишитися відбиток п`яти, передньої ділянки ступні, пальців і тонка лінія по зовнішньому краю. Якщо ж отримали відбиток усієї стопи або більшої її частини, варто звернутися до ортопеда.

На ранньому етапі розвитку плоскостопість піддається корекції. Коли ж з`являються набряки, важкість у ногах, проступають вени, а також болить у попереку, захворювання невиліковне.

— Близько 80 відсотків дітей мають плоскостопість. Цілком усунути її можна лише в немовлят, коли тканини організму еластичні й добре відновлюються, — каже Геннадій Ігнатьєв. — Після 5 років стопа повністю сформована. Дитина приречена на устілки й ортопедичне взуття. Шанс з`являється у 10–13 років, у період статевого дозрівання. У цей час організм найактивніше розвивається і опорно-руховий апарат піддається частковому виправленню.

Лікуючи плоскостопість, фахівець спершу усуває порушення у хребті. Далі масажем зміцнює м`язи та зв`язки стопи. Це формує правильну ходу.

— Якщо корекцію стопи проводити лише ортопедичними устілками або фізичними вправами, результату не буде. Коли людина сідатиме чи лягатиме, її хребет усе одно прийматиме неправильне положення, що сформувалося від плоскостопості. І сколіозу та інших проблем не уникнути. Стопу потрібно лікувати комплексно.

З плоскостопістю хлопців не беруть до армії.

gazeta.ua