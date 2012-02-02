Розлючені єгиптяни заблокували посеред Нілу 5 тисяч туристів

П`ять тисяч іноземних туристів в плавучих готелях застрягли біля Луксора через страйк селян, які перекрили греблю.

Через постійні страйки селян турфірми почали відмовлятися від круїзів по Нілу На південь від єгипетського міста Луксор третій день поспіль страйкують місцеві мешканці, які перегородили Ніл. Селяни, зайняті на сільгоспроботах, вимагають збільшити їм зарплату.

Біля перекритої ними греблі скупчилися вже близько сотні плавучих готелів, на палубах яких перебувають більше п`яти тисяч іноземних туристів.

Саме в цьому районі розташовано археологічний комплекс, який є частиною популярного маршруту катерів, що катають туристів по Нілу.

Деякі іноземні туристичні компанії почали відмовлятися від відвідування Луксора та Асуана.

"Турагентства виключають з маршрутів Луксорський і Асуанський напрямок після того, як до бюро почали надходити тисячі скарг від клієнтів, заблокованих на Нілі біля міста Існа у Верхньому Єгипті", - сказав представник туристичної галузі Луксора.

Сотням іноземців доводиться на автобусах, з посиленою поліцейською охороною, добиратися протягом кількох годин до найближчих готелів.

Глава туристичної палати Луксора звернувся до уряду країни з вимогою негайно втрутитися у вирішення конфлікту.

Нагадаємо, за 2011 рік кількість іноземних туристів, які відвідали Країну фараонів, уже скоротилася на третину (32%) у порівнянні з попереднім роком.

На курортах бояться, що кількість туристів ще більше скоротиться після приходу до влади ісламістів. Адже найрадикальніші з них тепер закликають запровадити в Єгипті роздільні пляжі для чоловіків та жінок та заборонити алкоголь і азартні ігри.

Крім того, в країні зараз дуже неспокійно - постійно спалахують вуличні заворушення, а в місті Порт-Саїд 1 лютого кривавою бійнею завершився футбольний матч. Там загинули 79 людей, понад 500 дістали поранення.

ТСН