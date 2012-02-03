Кавова дієта

Чому кава дозволяє схуднути? Річ у тому, що кофеїн стимулює споживання кисню тканинами і прискорює процес розщеплювання жирів. Також кофеїн зменшує апетит і запобігає переїданню. Саме ця властивість стала причиною додавання кофеїну практично у всі БАДи для зменшення ваги.

На замітку. Спробуй замінити розчинну каву натуральною. Розчинна кава викликає затримку рідини усередині організму. Дратує кишечник, і головне – викликає розвиток целюліту. Краще купувати каву в зернах, перемелювати їх перед приготуванням (у кавоварці). Для зменшення ваги необхідно навчитися правильно пити ароматний напій.

Правила вживання

1. Каву не можна у жодному випадку пити натщесерце. Випити напій можна лише після легкого сніданку (йогурт, сирок, сендвич з сиром, фруктовий салат).

2. Впродовж всього дня можна пити каву між їжею, і це знижуватиме апетит і убереже вас від калорійних перекушувань. Проте протягом дня не можна випивати більше 1-2 чашок напою. Чому так мало? Річ у тому, що результати досліджень підтверджують, що лише згадана кількість напою в день може бадьорити.

3. Вживання більшої кількості напою викликає звикання і значно збільшує навантаження на серцево-судинну систему.

4. Прагніть не пити каву в кафе, оскільки за рахунок вмісту вершків, цукру, морозива і солодких сиропів одна картонна скляночка може містити до 350 ккал. Якщо ви вживаєте каву із вершками, то краще перейдіть на нежирне молоко. Це хоч і не так смачно, але допомагає скинути зайву вагу.

5. Увечері все-таки від кави краще відмовитися, навіть якщо вона не відгонить сон. Річ у тому, що кофеїн стимулює діяльність нервової системи, що не дозволяє головному мозку повноцінно відпочити вночі.

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