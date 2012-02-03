Довжина пальців передбачить ризик артриту

Жінки з довгими безіменними пальцями більше схильні до ризику розвитку артриту коліна, з`ясували британські учені.

Нове дослідження, в якому взяли участь 3 тисячі жінок, показало, що в групу ризику потрапляють жінки, у яких безіменний палець довший, ніж вказівний. Вони підрахували, що ймовірність розвитку артриту колінного суглоба зростає вдвічі, в порівнянні з тими, у кого ці пальці однакової довжини.

Автори дослідження вважають, що це пов`язано або з генетичними чинниками, або з дією тестостерона в утробі матері.

likar.info