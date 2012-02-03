Коли краса небезпечна для здоров'я

Іспанські дослідники упевнені: спілкування з привабливою пані – не таке вже просте завдання для чоловіків. Так, 5 хвилин такої, здавалося б, приємної розмови, є для представників сильної підлоги справжнім стресом!

Згідно з результатами учених, кількість адреналіну, яку миттєво одержує чоловік, можна порівняти із стрибком з парашутом. «Присутність молодої красивої жінки стимулює більшість чоловіків до залицяння, це і пояснює підвищення рівня адреналіну», — рахують ініціатори дослідження, які, схоже, піддали добровольців вельми нескладним і приємним випробуванням.

Примітно, що більше всього «страждають» чоловіки, які вже знаходяться у стосунках з привабливою жінкою: як би дивно це не виглядало, але тамтешні учені говорять, що такі обставини можуть рано чи пізно привести до гіпертонії, діабету або навіть... імпотенції. Мовляв, таким чином, людина постійно знаходиться під впливом деякої дози стресу. Що ж, як мовиться, хто не ризикує...

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