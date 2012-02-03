Пес «реанімував» вмираючу господиню

Беті Беннет (Bethe Bennett), немолода і самотня мешканка американського штату Арізона, (Arizona) кілька років тому принесла в будинок крихітне щеня карликового різеншнауцера, якого назвала Денні.

Вона впродовж всього життя завжди тримала собак і мала деякі знання про просту дрессуру чотириногих друзів. Крім класичних команд («поряд», «сидіти», «лежати» і тому подібних), жінка навчила Денні приносити трубку стаціонарного бездротового телефону і її стільниковий телефон.

У минулу п`ятницю немолода жінка посковзнулася на плитці підлоги у власній кухні, впала і, як з`ясувалося пізніше, зламала шийку стегна.

Від болю і потрясіння вона знепритомніла – опритомніла від того, що її улюбленець Денні старанно вилизував їй обличчя. Проте самотній жінці загрожувала смерть – вона безпорадно лежала на підлозі, не в силах дістатися до телефону.

«Нещастя трапилося у п`ятницю, я знала, що моя подруга прийде відвідати мене не раніше вівторка», – розповідає Беті.

І тоді вона подала команду Денні – пес швидко пригадав, що від нього потрібно: через хвилину трубка була в руках у Беті, яка набрала 911. Завдяки Денні, її життя було врятоване.

По професії Беті Беннет – письменниця і тепер планує обов`язково скласти книжку про собак. Зрозуміло, головним героєм твору стане карликовий різеншнауцер по кличці Денні.

health-ua.org