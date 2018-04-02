В Україні - люті морози: як вдягатися, чим харчуватися і чого не пити

Морози, в першу чергу, можуть позначитися на здоров`ї літніх людей, маленьких дітей, а також тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Але і решті громадян, яка хоче залишитися здоровою, треба поберегтися і прислухатися до рекомендацій головного лікаря Слов`янського міського центру здоров`я Світлани Рязанцевої.

ЩО ОДЯГАТИ

Зимовий одяг повинен бути з натуральних тканин, вільного крою. У мороз краще одягнутися багатошарово. Декілька кофт і футболка захистять від холоду надійніше, ніж футболка і один дуже теплий светр. До того ж, багатошаровий одяг попереджає пітливість, що на морозі небезпечно.

Про моду ходити без головного убору на цей час варто забути. Обов`язково слід носити рукавички. Відкриті ділянки обличчя захищайте шапкою, шарфом, піднятим коміром.

Якщо вам не сидиться, і ви зважилися відправитися на зимову рибалку або тривалу прогулянку, захопіть з собою запасний одяг і взуття.

ЧИМ ХАРЧУВАТИСЯ

У морозну погоду не можна виходити на вулицю голодним. Причому одного лише гарячого чаю недостатньо. Їжа повинна бути висококалорійною. (Мешканці півночі в морози не випадково вважають за краще вживати жирний бульйон.) Якщо ви на тривалий час пішли з дому, захопіть з собою термос з гарячим чаєм, бульйоном або супом. Тепла калорійна їжа допомагає швидше зігрітися.

СПИРТНЕ ЗАБОРОНЕНЕ

Якщо ви для зігрівання випили спиртне, то ризикуєте замерзнути. Алкоголь сприяє розширенню судин, що в перший момент, дійсно, викликає відчуття тепла. Але потім починається різка віддача енергії організмом, і людина, що випила, швидко замерзає.

До того ж не варто забувати, що після вживання спиртного люди втрачають загальний контроль над ситуацією.

Куріння на морозі також краще виключити.

НЕ ПЕРЕВТОМЛЮВАТИСЯ

Утомлена людина замерзає швидше. Тому після сильних фізичних навантажень вибиратися на мороз не варто – слід спочатку відпочити.

На вулиці, відчувши, що замерзнули, прагніть ворушити пальцями рук і ніг. Можна пострибати, але не до втоми.

Тим, хто вимушений цілий день знаходитися на вулиці, необхідно кожні півгодини- годину заходити в приміщення, щоб погрітися.

НА МОРОЗІ – НЕ ДО ТЕЛЕФОНУ

Не можна голіруч торкатися металевих предметів, інакше можна обморозитися. Попадання бензину на шкіру також може викликати обмороження тіла. Тим, хто зайнятий відповідною роботою, треба надягати спеціальні рукавички.

Розмови по мобільному телефону краще перенести в приміщення. Є ризик обморозити руки, вуха, щоки, особливо, якщо корпус телефону з металу.

ПЕРША ДОПОМОГА

Якщо ви переохолодилися (затерпло тіло), обов`язково зайдіть в тепле приміщення на декілька годин. При необхідності переодягніться. Поїжте теплої їжі.

Якщо трапилося обмороження, постраждалого обов`язково відправляють до лікувальної установи. Обморожену ділянку тіла не можна чіпати руками, тим більше – терти. Заборонено зігрівати обморожене тіло в гарячій воді або біля гарячих батарей. Щоб постраждала від обмороження людина зігрілася, їй дають тепле пиття (але не алкоголь!)

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