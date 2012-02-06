Лимон – ліки від злості

Лимон може зробити людину добрішою і щедрішою, з`ясували канадські учені.

Дослідники з Університету Торонто помістили учасників експерименту в різні кімнати, одні з яких були наповнені запахом лимона, а інші – провітрені. Добровольцям дали невелике завдання, щоб виявити ступінь їх доброти і щедрості. Виявилось, що найбільш щедрими по відношенню до сусідів по кімнаті були люди в приміщенні з лимонним запахом.

Учені пояснюють цей ефект тим, що запах цитрусових діє на людину заспокійливо, тому він стає добрішим і готовий проявити щедрість.

sockraina.com