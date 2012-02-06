Оранжева дієта - мінус 5 кг за 10 днів

Оранжеву дієту ще називають сонячною, або дієтою гарного настрою. Адже в її основі сонячні та яскраві фрукти - мандарини та хурма, які допомагають не лише схуднути й почистити організм від шлаків, а й покращити настрій.

У чому користь оранжевої дієти

У оранжевих фруктах міститься бета-каротин, що є потужним антиоксидантом, сприяє покращенню зору, стану шкіри й імунітету. А також пектини, які стабілізують обмін речовин, виводять із організму шлаки й токсини.

Крім того, худнути на оранжевій дієті одне задоволення. Соковиті та солодкі фрукти захистять від нападів голоду і прийдуть на допомогу, коли захочеться чогось солоденького.

Суть оранжевої дієти: в меню якнайбільше хурми і мандаринів. За бажанням можна розбавити сонячну дієту іншими оранжевими фруктами й овочами. Наприклад, апельсинами, грейпфрутами, гарбузом, морквою.

Важливо! На час дієти намагатися вживати лише свіжі фрукти й овочі, викреслити солодощі, жирне, смажене, борошняні вироби, цукор, картопля, алкоголь, соління, копченості, солодкі газовані напої.

Сидіти на строгій оранжевій дієті можна не більше 10 днів. Потім можна повернутися до більш багатого, але правильного раціону, не забуваючи регулярно вживати свіжі оранжеві фрукти й овочі.

Секс на оранжевій дієті стане яскравішим

Експерти стверджують, що вживання оранжевих фруктів і овочів не лише чистить організм і допомагає схуднути, а й сприяє підвищенню сексуальної активності та покращує інтимне життя.

Приблизне меню оранжевої дієти

Сніданок: 3-4 мандаринки, 2 варені яйця.

Другий сніданок: 1 хурма.

Обід: 3-4 мандарини або 1 грейпфрут, салат з вареної моркви, шматок тушеної риби.

Полуденок: 1 хурма.

Вечеря: 3-4 мандарини, 1 апельсин, 1 хурма.

Перед сном: трав`яний чай, 1 хурма.

Під час дієти треба пити не менше 2 л чистої води на день.

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