У чеських поїздах з'явилися купе тільки для жінок

Чеська залізниця виступила з черговим нововведенням: в деяких потягах з`явилися купе виключно для жінок.

Як передає Радіо Прага, провідники повинні контролювати, щоб у такі купе не сідали чоловіки.

Залізниця, таким чином, йде на зустріч жінкам, які бояться їздити потягом. Відповідно до соцопитувань, таких жінок не мало.

Аналогічні заходи раніше ввела й австрійська залізниця.

Нагадаємо, нещодавно також за закордонним прикладом, чеські залізниці оголосили деякі вагони тихими. На практиці це означає, що в таких вагонах заборонено голосно розмовляти і користуватися мобільними телефонами. У всіх чеських поїздах заборонено також паління.