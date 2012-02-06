У чеських поїздах з'явилися купе тільки для жінок
09:50, 06 лютого 2012Зарубіжні новини
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Чергове нововведення
Чеська залізниця виступила з черговим нововведенням: в деяких потягах з`явилися купе виключно для жінок.
Як передає Радіо Прага, провідники повинні контролювати, щоб у такі купе не сідали чоловіки.
Залізниця, таким чином, йде на зустріч жінкам, які бояться їздити потягом. Відповідно до соцопитувань, таких жінок не мало.
Аналогічні заходи раніше ввела й австрійська залізниця.
Нагадаємо, нещодавно також за закордонним прикладом, чеські залізниці оголосили деякі вагони тихими. На практиці це означає, що в таких вагонах заборонено голосно розмовляти і користуватися мобільними телефонами. У всіх чеських поїздах заборонено також паління.
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