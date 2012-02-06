На Філіппінах стався сильний землетрус
09:52, 06 лютого 2012Зарубіжні новини
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Відомо про одного загиблого
У центральній частині Філіппін стався сильний землетрус.
Як повідомляє радіо «Свобода», відомо про одного загиблого і паніку на вулицях.
Поштовхи відчули, зокрема, жителі міста Себу, де землетрус тривав приблизно 30 секунд.
За інформацією Геологічної служби США, магнітуда землетрусу в епіцентрі становила 6.8. Загроза цунамі не оголошувалася.
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