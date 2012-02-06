Їжа з додаванням часнику зміцнює сім'ї

Згідно дослідженням, зробленим Фондом досліджень і лікування Смаку і Запаху (Smell and Taste Treatment and Research Foundation) в Чікаго, вживання на вечерю їжі з додаванням часнику сприяє гармонізації сімейних стосунків.

Автор статті доктор Alan R. Hirsch стверджує, що приємні запахи покращують настрій, тому вживання хліба з часником на вечерю підігріває теплі відчуття у членів сім`ї, сприяє розвитку контактів.

В ході експерименту 50 сімей одержали на обід два ідентичні обіди із спагетті, але один з них був з часниковим хлібом. Кількість членів сім`ї досягала 12 чоловік (середня кількість 3,6). Дослідники реєстрували кількість негативних і позитивних сімейних контактів під час трихвилинних перерв в ході обіду.

Як стверджує доктор Hirsch, вдихання часникових ароматів знижувало кількість негативних контактів на 22% і підвищувало кількість позитивних контактів на 7.4%. Цей ефект був більше виражений серед немолодих членів сім`ї, у яких аромат часникового хліба мав ностальгічні переживання.

Таким чином, запах хліба з часником підвищує якість сімейних відносин. Члени сім`ї, які любили хліб з часником були позитивніше настроєні, менш критичні і допускали менше негативних коментарів під час обіду.

Учені не виключають, що торти, бісквіти, булочки і інші печені продукти можуть мати подібним ефектом.

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