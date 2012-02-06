Фрукти розповідають про характер - Тест
10:34, 06 лютого 2012Зарубіжні новини
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Які у вас найулюбленіші?
Характер і сексуальний темперамент жінки можна дізнатися по її любові до фруктів, вважають психологи і сексології.
Жінки, які люблять яблука, як правило, позбавлені романтики і тверді, як сам плід. Проте такі пані надійні. Любительки апельсинів – замкнуті і соромливі. Вони впокорюють чоловіків загадковістю. Це творчі особи, наділені відчуттям гумору.
Полуниці віддають перевагу дівчата з шиком і шармом. Любительки груш, як правило, уміють спокушати і не проти, щоб їх носили на руках. Тих пані, які люблять виноград, лякає самота.
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