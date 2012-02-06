У Польщі внаслідок переохолодження загинуло 62 особи

11:01, 06 лютого 2012
Зарубіжні новини
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З кінця січня

У Польщі з 27 січня внаслідок переохолодження загинуло 62 особи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ Польщі.

При цьому в лютому сильні морози забрали життя 42 осіб, у тому числі вісьмох - за останню добу.

Польські синоптики прогнозують цього тижня підвищення температури до мінус 8-17 градусів.

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