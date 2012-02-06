Чим небезпечний гельмінтоз
Не варто займатися самолікуванням
Батькам не варто займатися самолікуванням: неправильно обраний препарат може викликати небажаний ефект чи терапія виявиться безрезультатною.
Гельмінтоз - досить поширене дитяче захворювання. За статистикою, навіть у благополучній Європі паразитами заражений кожен третій, а в Україну - кожен другий. Гельмінти є у 80 відсотків дошкільнят. Найчастіше у дітей виявляють аскариди і гострики. Чим вони небезпечні? Які аналізи потрібно здати, щоб визначити, чи є у дитини паразити? Як від них захиститися надалі? На ці та інші запитання відповідає лікар педіатричного відділення Національної дитячої спеціалізо- ваної лікарні «Охматдит» Лариса Семененко.
- У малюків частіше виявляємо круглі гельмінти - аскариди, - розповідає Лариса Семененко. - Ці паразити схожі на товсті шнурки рожево-білого кольору і досягають від 15 до 35 сантиметрів в довжину. Щоб їх виявити, потрібно здати імуноферментний аналіз крові для визначення антитіл (імуноглобулінів) і антигенів (самих паразитів). Для лікування ми застосовуємо різні хімічні препарати та засоби на рослинній основі.
- Чим небезпечні гельмінти?
- Вони виділяють отруйні речовини, які поступово завдають шкоди організму: викликають болі в животі, нудоту, блювоту, посилене слиновиді- лення. Якщо паразити потрапили в кишечник, то малюки стають млявими, дратівливими, погано сплять, швидко втомлюються. Крім аскарид у кишечнику можуть жити і інші паразити - гострики. У довжину вони досягають не більше одного сантиметра, але викликають серйозне захворювання - ентеробіоз. У великій кількості гострики провокують різні запальні процеси, порушення травлення, анемію, алергію (у пацієнтів розвивається атопічний дерматит, нейродерміт, діатез), послаблюють імунну систему. Якщо виявити паразитів з великим запізненням і хвороба виявиться запущеною, то малюк може почати відставати у фізичному та розумовому розвитку.
- Як не допустити захворювання?
- Тим, хто тримає вдома кішку або собаку, двічі на рік потрібно обов`язково проводити дегельмін- тизацію. Навіть якщо ваш вихованець ніде не гуляє, ви самі можете з взуттям принести в будинок яйця глистів, а кіт, вилизуючи лапки, заразиться. Намагайтеся обдавати окропом овочі та зелень, які подаєте до столу в сирому вигляді. Частіше мийте руки дитині, регулярно стрижіть йому нігті.
Не варто вважати, що зараження глистами неможливо попередити. Яйця паразитів, перш ніж потрапити в організм, повинні подолати захисний бар`єр: в роті - згубні для них ферменти слини, в шлунку - кисле середовище. Крім того, личинкам належить позмагатися з імунітетом дитини. А щоб організм зміг дати відсіч паразитам, потрібно постійно зміцнювати його захисні сили: загартовувати малюка, дотримуватися режиму, стежити за правильним харчуванням. Якщо дитина звикла все «пробувати», то слід йому пояснити, що брудні предмети та іграшки в рот брати не можна. Багато мам в доступній для малюка формі придумують казки про чисті ручки і злих мікробів. Дитина одразу не навчиться правилам гігієни, але якщо батьки постійно про це говорять і показують, як все робити правильно, то результат буде хороший.