В Італії через аномальні холоди загинула українка

Щонайменше 7 осіб, зокрема 48-річна українка, загинули в суботу в результаті снігопадів і холодів, що прийшли в центральну і південну частини Італії.

Як передають італійські ЗМІ, на всій території Апеннін в останні дні встановилися аномально низькі температури, які призвели до жертв на півночі країни.

У п`ятницю холодний циклон дістався Рима та інших міст центральної частини Італії, де пройшли сильні снігопади, що спровокували хаос на дорогах, а також скасування десятків авіарейсів і численних затримок потягів. У Вічному місті в суботу життя було практично повністю паралізоване.

Без світла залишилися близько 160 тисяч осіб в областях Лаціо, Абруццо, Молізе і Кампанія, повідомляє газета Il Sole 24 Ore.

Через холоди вже загинули як мінімум семеро осіб, зазначає видання,зокрема, жертвою холодів стала 48-річна українка, яка померла від переохолодження в прибережному містечку Остія, де ночувала в бараку разом з іншими імігрантами.

Не зважаючи на те, що снігопад припинився, в центральних областях країни, ситуація як і раніше продовжує залишатися критичною, а італійські ЗМІ не припиняють повідомляти про сотні пасажирів, заблокованих протягом багатьох годин в потягах, відмінах авіарейсів, закритих аеропортах і труднощах на дорогах.

Крім того, несприятлива погода накладає відбиток і на проведення футбольних матчів чемпіонату Італії: через сніг на цьому тижні вже було перенесено кілька матчів і не виключено, що подібна ситуація ще не раз може повторитися в найближчий час.