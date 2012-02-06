Найкорисніші продукти для щитовидки

12:10, 06 лютого 2012
Зарубіжні новини
18

«Годуй» залозу ввечері

Щоб покращити роботу щитоподібної залози та захистити її від гормональних збоїв, регулярно годуй її корисними продуктами, серед яких:

1. Яблука – коктейль корисних властивостей. Благотворно впливають на всі системи організму, вбиваючи  хвороботворні бактерії. Для щитоподібної залози цінні тим, що захищають від ракових клітин.

2. Крабове м`ясо та морепродукти. Містять вітамін В12 і цинк, що стимулює імунітет нашого організму. Зверни увагу: консервоване крабове м`ясо теж зберігає свої корисні властивості.

3. Морська капуста. Містить йод і ще 40 вітамінів і елементів, які захищають від  хвороб щитоподібної залози.

4. Цибуля. Корисна для щитоподібної залози, печінки та серця. Містить безліч мікроелементів, які зміцнюють імунітет.

5. Чорниця. Ця ягода - рекордсмен із вмісту антиоксидантів. Допомагає усунути гормональні збої в роботі щитоподібної залози.

6. Червона риба - лосось, сьомга, форель, горбуша. Багате джерело корисних жирних кислот омега-3, необхідних для злагодженої роботи щитоподібної залози. Вживай по шматочку червоної рибки якнайчастіше.

7. Горіхи з медом. Допоможуть розворушити ледачу щитоподібну залозу. Розімни в ступці ядра 3-4 волоських горіхів, змішай зі столовою ложкою меду й з`їси вранці натще. Приймай такі «ліки» щодня протягом 1-2 тижнів.

8. Лимон із медом. Активізують роботу щитоподібної залози. Ретельно вимий 2-3 лимони, натри їх на дрібній тертці разом зі шкіркою, щоб вийшла склянка однорідної маси. Змішай її із рівною кількістю меду. Приймай отримані «ліки» по 1 ст. л. 3 рази на день у проміжках між їжею.

Протипоказання: цукровий діабет, ожиріння, алергія на цитрусові та мед.

9. Шпинат. Лютеїн і каротеноїди, які містяться у великих кількостях у шпинаті, допомагають щитоподібній залозі працювати на відмінно.

Зверни увагу: експерти рекомендують «годувати» щитовидну залозу ввечері. Мовляв, цілий день вона працювала, а на вечерю вимагає палива для відновлення сил. Хорошим підживленням для щитоподібної залози ввечері слугує червона риба, варена, тушкована або шматочок малосольної.

lady.tochka.net

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter