Найкорисніші продукти для щитовидки

Щоб покращити роботу щитоподібної залози та захистити її від гормональних збоїв, регулярно годуй її корисними продуктами, серед яких:

1. Яблука – коктейль корисних властивостей. Благотворно впливають на всі системи організму, вбиваючи хвороботворні бактерії. Для щитоподібної залози цінні тим, що захищають від ракових клітин.

2. Крабове м`ясо та морепродукти. Містять вітамін В12 і цинк, що стимулює імунітет нашого організму. Зверни увагу: консервоване крабове м`ясо теж зберігає свої корисні властивості.

3. Морська капуста. Містить йод і ще 40 вітамінів і елементів, які захищають від хвороб щитоподібної залози.

4. Цибуля. Корисна для щитоподібної залози, печінки та серця. Містить безліч мікроелементів, які зміцнюють імунітет.

5. Чорниця. Ця ягода - рекордсмен із вмісту антиоксидантів. Допомагає усунути гормональні збої в роботі щитоподібної залози.

6. Червона риба - лосось, сьомга, форель, горбуша. Багате джерело корисних жирних кислот омега-3, необхідних для злагодженої роботи щитоподібної залози. Вживай по шматочку червоної рибки якнайчастіше.

7. Горіхи з медом. Допоможуть розворушити ледачу щитоподібну залозу. Розімни в ступці ядра 3-4 волоських горіхів, змішай зі столовою ложкою меду й з`їси вранці натще. Приймай такі «ліки» щодня протягом 1-2 тижнів.

8. Лимон із медом. Активізують роботу щитоподібної залози. Ретельно вимий 2-3 лимони, натри їх на дрібній тертці разом зі шкіркою, щоб вийшла склянка однорідної маси. Змішай її із рівною кількістю меду. Приймай отримані «ліки» по 1 ст. л. 3 рази на день у проміжках між їжею.

Протипоказання: цукровий діабет, ожиріння, алергія на цитрусові та мед.

9. Шпинат. Лютеїн і каротеноїди, які містяться у великих кількостях у шпинаті, допомагають щитоподібній залозі працювати на відмінно.

Зверни увагу: експерти рекомендують «годувати» щитовидну залозу ввечері. Мовляв, цілий день вона працювала, а на вечерю вимагає палива для відновлення сил. Хорошим підживленням для щитоподібної залози ввечері слугує червона риба, варена, тушкована або шматочок малосольної.

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