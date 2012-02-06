Як знизити життєвий тепм?

Жит­тя не починається після мит­тя по­су­ду або при­би­ран­ня бу­дин­ку: важ­ли­во вміти на­со­лод­жу­ва­ти­ся кож­ною мит­тю, якe ми проживаємо.

Але, щоб відчути це, необхідно зни­зи­ти темп. Сповільнитися і відчути, про­жи­ти і усвідомити да­не, опи­ни­ти­ся в позачасовості цьо­го мо­мен­ту з йо­го відчуттям по­то­ку, насиченістю жит­тям, прос­то­ром.

Пе­ре­бу­ва­ю­чи в полоні нескінченної метушні, ми не присутні в житті, а ли­ше ковзаємось по її поверхні. У цьо­му стані лю­ди­на здат­на функціо- нувати, але власні дії за­ли­ша­ють швид­ше від- чуття суєти, ніж за­до­во­лен­ня або радості.

Один із способів бу­ти присутнім у влас­но­му житті - си­дя­ча медитація дзад­зен.

Як роз­рив з повсякденністю і з влас­ни­ми звич­ка­ми, як спосіб по­гля­ну­ти на се­бе жи­во­го і по­ба­чи­ти, що більшу час­ти­ну ча­су ми не діємо вільно, а відповідаємо на зовнішні впли­ви (емоційно, інтелектуально, фізично).

Дзад­зен - це вільна дія. Але сло­во "дія" асоцію- ється з поспіхом і безліччю вра­жень, а тут все зво­дить­ся до то­го, щоб усвідомити, що відчуває тіло, пе­ре­бу­ва­ю­чи в повній нерухомості про­тя­гом 25 хви­лин.

Здається це без­ум­ст­вом до тих пір, по­ки не починаєш відчувати йо­го че­рез своє ди­хан­ня і невеликі ко­ли­ван­ня і по­хи­ту­ван­ня, які ви­ни­ка­ють при вди­ху і ви­ди­ху.

На­шо­му внутрішньому "Я" не подобається роз­рив зі звич­ним спо­со­бом дії. І тоді во­на втручається: нас по­чи­на­ють осад­жу­ва­ти дум­ки, ми відчуваємо дис­ком­форт. Щоб зу­пи­ни­ти ці відчуття, необ- хідно зо­се­ре­ди­ти­ся на диханні.

Як тільки ви ввійдете в пев­ний ритм, а ди­хан­ня, сер­це­бит­тя і ру­хи синхронізуються, ви­ник­не від- чуття сво­бо­ди і зітреться грань між ва­ми і тим, що ви ро­би­те. Ви по­ри­не­те в да­ний мо­мент - не­з­вич­ний стан, але са­ме в ньо­му ви зна­хо­ди­тесь ближ­че всьо­го до се­бе.

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