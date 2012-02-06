Правда про апендикс
Нічого зайвого немає
Червоподібний відросток, безвихідь у коридорі кишечника, атавізм - називайте його як хочете.
Але невже апендикс і в правду проживає свій вік даремно? Поки він з нами і здоровий - ми його не відчуваємо, захворів - позбулися від нього, навіть оком не моргнувши. І спокійно живемо далі.
Але чи незначна для організму втрата апендикса? Для чого він нам і як не стати жертвою апендициту?
Дивна річ: живемо і нічого не знаємо про апендикс, що існує в нас. А потім він різко про себе заявляє болями в боці.
Що провокує несподівану реакцію?
Будь-яке запалення - а мова йде про гострий апендицит, саме про нього - починається з інфекції.
Стає агресивною раніше дружелюбна кишкова флора, або апендикс закупорюється чужорідними тілами, гельмінтами, каловим каменем.
Запалення може перекинутися і з запалених прилеглих органів. З правих придатків або з ділянки запаленої тонкої кишки, шлунка. Варіантів маса.
Історії про апендицит схожі як близнюки: заболіло в боці, час від часу ставало все гірше, ледве до лікарні встигли.
Час дуже важливий, тому що запалення зростає, поширюється зсередини органу, поступово вражаючи всю його товщу. Це може дати серйозні ускладнення. Їх краще не допускати.
В області живота різні органи можуть подавати сигнали. При апендициті болі можуть з`являтися в різних місцях, тому що орган рухливий, як і купол сліпої кишки, до якого він прикріплений.
У кого-то апендикс розташовується в животі, у когось - за черевиною. І від цього залежить клінічна картина. Прийнято вважати, що при гострому апендициті біль з`являється у верхніх відділах живота, через 2 - 4 години переміщується в нижній відділ живота і мігрує вправо і вниз.
Зовнішніх проявів немає. Бувають виділення, але і то тільки в черевну порожнину - ми їх не побачимо. При тазовому розташуванні червоподібного відростка на запалення реагує сечовий міхур - прискореним сечовипусканням.
Буває ж і так, що симптоми сходяться, весь живіт крутить, а в результаті не апендицит. Така ж картина зустрічається при гінекологічній патології. Тому всіх жінок, у яких є підозра на апендицит, оглядає гінеколог.
За цим же симптомом - біль у області живота - люди ставлять собі діагнози: гастрит, отруєння. Починають пити активоване вугілля, клізми ставити, чого ні в якому разі не можна робити.
Тому що апендикс - частина ободової кишки, можна так клізму поставити, що інфекція пошириться на весь кишечник. Гріти теж не можна. Навпаки, краще лід.
Навіщо нам апендикс?
Апендикс - не залишковий орган хоча б тому, що забезпечений нервовим апаратом, хорошою кровоносною системою, а розвинена лімфоїдна тканина дозволяє віднести його навіть до імунної системи.
Вчені роблять припущення, що червоподібний відросток - ендокринна залоза внутрішньоутробного розвитку людини. Далі в процесі формування спеціалізованих ендокринних залоз ця функція відростка зменшується.
У якості першої допомоги:
•нічого не робити самостійно вдома при гострому апендициті;
•якщо до найближчої лікарні далеко, можна випити спазмолітик, но-шпу наприклад, щоб зняти біль;
•можна прикласти холод, але тільки дійсно в екстреному випадку.
Діяти "на око" небезпечно - ускладнення можуть бути серйозні.
Варіантів кілька: запалюються великі вени в організмі, і через кров заражаються всі органи і системи. Або розвивається перитоніт, апендикс може перетворитися на гнійний мішок, і в будь-який момент розірватися.
Утворюються кишкові свищі - отвори в стінці кишечника або самого відростка, тоді каловий вміст надходить в живіт і теж викликає перитоніт.
Все це дуже грізні ускладнення, що вимагають екстрених заходів. Найсприятливіший з них - розвиток інфільтрату.
Навколо ураженої ділянки групуються органи: великий сальник (жирова тканина, що відділяє запальні процеси), до нього приєднується стінка кишечника, ще якийсь орган.
Так запалення прикривається, відмежовується і не перекидається на інші органи і тканини. Це дозволяє виграти час. Якщо розвиваються подібні ускладнення, апендикс потрібно вирізати.
Чи велика втрата?
Раніше вважалося, що апендикс - це атавізм. Потім з`ясували, що у тварин він нібито допомагає переварювати їжу. Остання версія - апендикс виділяє імунні клітини. Зайвим нічого не буває.