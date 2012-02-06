У Мексиці від "свинячого" грипу померло 58 осіб

15:13, 06 лютого 2012
Зарубіжні новини
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3 тис. випадків захворювання

У Мексиці продовжується зростання числа тих, хто заразився вірусом А/H1N1/ (так званим "свинячим грипом"), незважаючи на здійснювані санітарними властями превентивні заходи.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представників міністерства охорони здоров`я, з початку року в країні зареєстровано вже майже 3 тис. випадків захворювання на цей грип, 58 з них привели до смерті пацієнтів.

Мексиканські фахівці вважають, що найближчим часом кількість заражених небезпечним вірусом збільшуватиметься. Проте поки що кількість хворих на "свинячий грип" у країні не досягла рівня, коли вживаються широкомасштабні санітарні заходи.

Зростання кількості випадків зараження вірусом А/H1N1/ у Мексиці місцеві лікарі пояснюють, зокрема, значним похолоданням на значній території країни, що відзначається вже впродовж тривалого часу.

"Свинячий грип" вперше з`явився в латиноамериканській країні в 2009 році, коли масштаби його поширення змусили владу оголосити надзвичайний санітарний стан. Проте незважаючи на вжиті заходи, тоді від цього захворювання загинуло близько 1,3 тис. чоловік.

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