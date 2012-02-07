Чим шкідливі ополіскувачі рота?

Британські учені встановили, що ополіскувачі рота, що містять в собі алкоголь, можуть стати причиною розвитку ракових захворювань в ротовій порожнині. Річ у тому, що алкоголь викликає паління і сухість в роті, а його концентрація в деяких ополіскувачах може досягати 25%.

Учені, на чолі з професором Робіном Сеймуром, встановили міцний зв`язок між використанням рідин для полоскання рота і розвитком оральних ракових захворювань. У останні 10 років кількість ракових пухлин ротової порожнини різко зросла. Учені дуже стурбовані тим фактом, що ці рідини дуже популярні серед людей, що палять, які, отже, потрапляють в групу ризику.

Медики встановили, що алкоголь полегшує проникнення шкідливих субстанцій в м`які тканини рота, що і спричиняє важкі захворювання.

medinfo.ua