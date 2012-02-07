У морози допоможуть сало і «пекучі» напої

НАЛЯГАЙТЕ НА ЖИРИ. При розщеплюванні будь-які жири дають енергію. Але тільки деякі, а саме ненасичені жирні кислоти (і особливо омега-3), не шкодять. Це так звані «хороші жири» — через них не утворюються бляшки в судинах і надлишок холестерину. Ними багаті всі сорти жирної риби, а також оливкова і льняна олії холодного віджимання (їх можна додавати в каші, борщ) і волоські горіхи. Вони до того ж містять такий потрібний для нормальної роботи судин вітамін С. Хороший енерджайзер — сало, але його можна з`їдати не більше 50 г в день. При цьому воно повинне бути свіжим, не копченим і присоленим злегка.

ПИЙТЕ ПЕКУЧІ НАПОЇ. Чай з будь-яких спецій, а особливо пекучих (перець-чилі, чорний перець, червоний перець, імбир) — відмінна «грілка». Спеції подразнюють всі тканини (що зустрічаються на їх шляху), за рахунок чого посилюється кровообіг і зігрівання всього організму. Тому їх можна пити, це «швидка допомога», коли ви змерзнули, що називається, до кісток, так і перед виходом на вулицю. А ось від чарочки «оковитої», так само як і від глінтвейну, краще відмовитися — вони дадуть відчуття тепла тільки в перші декілька хвилин, коли під впливом алкоголю расширятся судини. Особливо небезпечно пити ці напої на морозі — низька температура посилить звуження судин, яке неминуче наступає після алкогольного розширення аж до спазмів.

segodnya.ua