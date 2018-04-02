Дитина хворіє через стреси матері
Якщо жінка не хотіла вагітності, то у дитини розвивається глибоке відчуття непотрібності. Воно потім приносить масу проблем протягом усього життя...
Вченими доведено, що саме стреси служать причиною величезної кількості різних психосоматичних розладів, родових аномалій і патологій новонародженої дитини.Здається, малюк тільки що народився, звідки це взялося?
Дитина отримує психосоматичне захворювання через матір. Плід надзвичайно тісно пов`язаний з матір`ю. Саме мати вступає з ним у абсолютно особливі відносини і з`єднує з навколишнім світом.
На другому місяці внутрішньоутробного життя зак- ладається центральна нервова система. Півто- рамісячний ембріон реагує на біль і відсто- ронюється від променя світла, спрямованого на живіт матері, а п`ятимісячний "чує" гучні крики - "лякається", "сердиться", тобто він "сприймає" інтонації і слова матері в залежності від настрою, і його поведінка залежить від того, яку інформацію він отримує від матері. Плід вбирає в себе досвід і почуття батьків.
Приблизно з шести місяців починається інте- лектуальне життя плоду. Його поведінка змі- нюється у відповідь на голос батьків. Він пов`язує свої дії зі знайомим голосом, іноді "передбачає", які рухи викличуть у батьків задоволення, а які - ні.
Якщо батьки сваряться і говорять на підвищених тонах, з роздратуванням - плід згортається, при- криває голівку ручками або штовхається ніжками. Все це означає, що особливості стану матері (її ритм серця, шум кровоплину в судинах, напруга м`язів, характер рухів, частота дихання і т. д.) "співвідносяться" з тим, як дитинка "відчуває" самого себе. Материнські емоції (і емоції батька, що надходять через емоційний відгук матері на них) проникають до плоду. Дослідження показали, що все, пережите матір`ю, також переживається і дитиною.
Реакція матері на свою вагітність може вплинути на новий людський організм. В останні роки з`явилися повідомлення про те, що у небажаних дітей виявляються, крім психологічних проблем, різні соматичні (психосоматичні) розлади. Серед них пренатальна дистрофія при народженні, висока частота респіраторних захворювань, бронхіти, пневмонія, енурез, нейродерміт, виразки шлунка.
Якщо у матері відсутнє повне прийняття своєї вагітності або вона відчуває жах від свого становища, то і плід відчуває стрес. Відторгнення звертається всередину і трансформується в глибоке відчуття непотрібності, приносить масу проблем протягом усього життя після народження.
Несвідомі ворожі імпульси проти зачатої дитини - це важке психологічне відхилення, яке протидіє материнського інстинкту.
Негативне ставлення до плоду підвищує у матері ймовірність передчасних пологів і післяпологової депресії. Психоаналітики вважають, що підсвідома відмова від небажаної вагітності - це незавершена форма самогубства. Іноді це доводить до нестримного блювання та інших симптомів токсикозу.
На думку психоаналітиків, будь-який наш внут- рішній конфлікт - протест змушує організм скоріше позбутися від джерела роздратування. В даному випадку - це тяжкі думки і переживання з приводу вагітності. Звідси - її патологічна течія. Звичайно, воно може бути обумовлено і зовсім іншими обставинами. Але все ж учені не випадково називають пізній токсикоз саме хворобою адаптації, пристосування. Організм жінки намагається пристосуватися до заключних стадій розвитку плоду. Невдача в цьому і провокує захворювання.
Неблагополуччя материнського організму і пере- дається дитині. Погіршується його постачання киснем і живильними речовинами. Якщо це від- бувається часто або постійно, порушення в розвитку дитини цілком вірогідні. Вона народжується ослабленою, фізіологічно незрілою.
Стрес матері знижує його імунітет, і малюк беззбройний перед інфекціями та іншими шкідливими впливами. Фахівці вважають, що якщо вагітна жінка свідомо чи несвідомо була налаштована до плоду вороже, то у новонародженого зростає ймовірність неврозів та психосоматичних захворювань.
Плід, який пережив спробу невдалого аборту, знає, що його присутність небажана, а його життя знаходиться в небезпеці.
Він переживає своє вбивство, яке майже відбулося, жах смерті з вражаючою точністю. Гостре почуття самотності протягом усього життя є бідою багатьох, хто пережив подібний жах. Близькість смерті при спонтанному аборті може залишити відчуття постійно прихованої за кутом загибелі. Передчасно народжена дитина може сприйняти також материнський страх, зробивши його своїм, в результаті чого вона буде відчувати подвійний жах.
Слід знати і пам`ятати про те, що виношування небажаної вагітності є складною стресогенною ситуацією. Така вагітність завжди супровод- жується стійкими, часто несвідомими негативними емоціями.
Тривожність, невпевненість, страх, озлобленість породжують комплекс відчуттів, аналогічні стану людини при сильній небезпеці. Тому варто задуматися, якої шкоди може завдати дитині така ситуація розвитку і хоча б спробувати виправити стан речей.
Мама, яка перебуває в такій стресогенній ситуації, просто зобов`язана звернутися за допомогою до спеціаліста психолога, а також докласти максимум власних зусиль до зміни свого життя в кращу сторону. Мама повинна навчитися жити в гармонії з собою і навколишнім світом.
Адже не дарма ж, спираючись на тися- чолітній народний досвід, баби-сповитухи навчали жінку правильній поведінці після зачаття.
Вони радили їй бути спокійною, не сваритися з оточуючими, більше гуляти на свіжому повітрі, споглядати красиві краєвиди, вчитися співати колискові пісні і т. д. Прихильність і симпатія до ще не народженої дитини - один з найкращих способів охорони здоров`я.
Важко переоцінити вплив цього доброзичливого ставлення. Воно не обмежується внутрішньо- утробним періодом і значною мірою визначає характер майбутніх контактів з дитиною. Все, що станеться в майбутньому, буде накладатися на пережите нею до появи на світ. Ці прості рекомендації допомагають запобігти у дитини виникнення різних психологічних комплексів і особистісних проблем, а також ряду тілесних і душевних захворювань.
Мама завжди в змозі захистити себе і свого малюка від непотрібних переживань і негативних емоційних станів. Дотримуйтесь покликом свого серця, прислухайтеся до свого організму і своїм бажанням, виконуйте рекомендації лікарів. Пік- луючись про себе, своє фізичне здоров`я і емоційну рівновагу, мама піклується і про свого малюка, дає йому шанс народитися міцним і здоровим і фізично, і психічно.
Пам`ятайте про це.