Напій «80 ягід» - для профілактики застуди

Приготування. Налийте в каструлю 3 л води, покладіть 40 ягід шипшини і на дуже маленькому вогні варіть їх три години. Тепер додайте води, щоб в каструлі знову були три літри, покладіть ще 20 ягід і варіть на такому ж вогні і стільки ж часу. Додайте ті, що залишилися 20 ягід, доведіть кількість рідини до 3-х літрів і проваріть ще три години.

У чому ефект. Через 9 годин ви одержите концентрат полівітамінного комплексу і практично всього набору макро- і мікроелементів, який може скласти конкуренцію таблетованим вітамінкам і зміцнить захисні сили організму. Крім того, напій має яскраво виражений сечогінний ефект, що важливо для швидкого виведення токсинів. Пити його можна в необмеженій кількості.

Протипоказання: людям, які страждають тромбофлебітом, ендокардитом і серцевою недостатністю, оскільки шипшина підвищує здатність згущуватися крові.

segodnya.ua