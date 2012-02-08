Росія розглядає питання про перехід на зимовий час

Кандидат у Президенти РФ, прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН обіцяє знову розглянути питання про перехід на зимовий час.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН сказав сьогодні під час зустрічі зі своїми довіреними особами в Москві.

За його словами, це питання треба обговорити за участю експертів і широкої громадськості.

В.ПУТІН також сказав, що обговорював це питання з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, і той запевнив, що «не триматиметься» за прийняте раніше рішення.

«Це не фетиш, до цього можна повернутися, тільки давайте без поспіху це зробимо. Давайте разом із фахівцями, експертним співтовариством і громадськістю в широкому сенсі слова це обговоримо», - сказав В.ПУТІН.

На його думку, обговорення цього питання правильно зробити в Інтернеті.

«Я з Дмитром Анатолійовичем (МЕДВЕДЄВИМ) на цю тему говорив, я йому прямо сказав - яка ситуація. Він сказав, що не збирається за це триматися», - відзначив В.ПУТІН.

«Якщо більшість вважає, що краще було раніше, можна до цього повернутися», - сказав він.

Він відзначив, що коли діючий Президент ухвалював рішення щодо зміни часу, він керувався не тим, щоб комусь нашкодити, а слухав тих, хто говорив, що це потрібно зробити, щоб не порушувати біологічний годинник людини.

«Він (Д.МЕДВЕДЄВ) слухав тих, хто говорив, що це потрібно зробити, щоб не порушувати біологічний годинник людини і корів. Адже говорили, що люди можуть на годину раніше прокинутися, а корови на годину раніше молоко давати не будуть», - зазначив російський прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2011 року Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Закон "Про обчислення часу", скасувавши тим самим перехід на зимовий і літній час і встановивши 9 часових зон замість 11 часових поясів. В результаті місцевий час відрізняється на території Росії від часу географічного часового поясу на одну-дві години, а в деяких регіонах - на три.

Відразу після цього і в Україні почали звучати пропозиції про скасування переходу на літній і зимовий час. І 20 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» і «літній» час.

Новації в порядку обчислення часу, прийняті Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві та в середовищі науковців, оскільки таке рішення не було узгоджене з фахівцями. Зокрема, науковці стверджували, що рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу і фактично впроваджує в Україні час третього часового поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави і нормам, що діють в більшості країн світу.

Після багатьох звернень науковців і обурення громадян ВР скасувала постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України». Тобто, в Україні було збережено перехід на зимовий час.

Вперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу було введено в Англії в 1908 році для економії та більш раціонального розподілу електроенергії впродовж доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. В даний час на «літній» і «зимовий» час переходять більш як 110 країн світу.