Як швидко схуднути до Дня Святого Валентина

Хочеш стати стрункішою до Дня Святого Валентина? Розвантажувальні дні допоможуть почистити твій організм від шлаків, схуднути на 3-5 кг, а також зробити шкіру обличчя чистою, свіжою і молодшою.

Обирай свій розвантажувальний день

Зверни увагу: розвантаження повинно тривати максимум 3 дні на тиждень. В інші дні дотримуйся правил правильного харчування або основної дієти, якщо борешся із зайвою вагою.

Кращі розвантажувальні дні взимку

1. Розвантаження на овочах

У чому користь? Сприяє очищенню печінки, кишечника і нирок.

Що в меню. Свіжі сирі овочі - капуста, морква, селера, огірки, помідори, солодкий перець, зелень, листовий салат - та їхні комбінації 5 разів на день по 250-300 г без солі, з додаванням рослинної олії. Вода і зелений чай без цукру - без обмежень.

2. Білкове розвантаження

У чому користь? Дає відчуття ситості.

Що в меню. За 70 г нежирного відвареного м`яса або риби 5 разів на день, по 100-150 г овочів (капуста, морква, томати, огірки) 5 разів на день, 1-2 чашки чаю без цукру, вода без обмежень.

3. Розвантаження на кефірі

У чому користь? Нормалізує роботу кишечника.

Що в меню. За 200-250 г нежирного кефіру, кисляку або натурального йогурту 6 разів на день. Можна додати по 2 ч. л висівок - дає відчуття ситості. Води не менше 1,5 л в день.

4. Розвантаження на соках

У чому користь? Очищає кишечник.

Що в меню. 1,5 л овочевого соку, 0,7 л фруктового соку і вода без обмежень.

5. Розвантаження на сирі (творог)

У чому користь? Максимум білків і кальцію

Що в меню. За 70 г нежирного сиру 5 разів на день, 2 чашки чаю, 2 склянки знежиреного кефіру, вода без обмежень.

6. Розвантаження на фруктах

У чому користь? Багато вітамінів і мінералів.

Що в меню. По 300 г стиглих сирих або печених яблук 5-6 разів на день, 0,5 л яблучного фрешу, трав`яний чай з лимоном, вода без обмежень.

7. Розвантаження на крупах

У чому користь? Виводить зайву рідину з організму.

Що в меню. 500 г свіжих фруктів (крім бананів та винограду), 250 г готового бурого або дикого рису, 1 л води і 1 л несолодкого компоту із сухофруктів. Під час приготування рис не соли та не додавай спеції. Їж готовий рис маленькими порціями упродовж дня, змішавши з фруктами.

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