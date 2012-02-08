У Росії будуть каструвати педофілів

Державна дума РФ сьогодні затвердила в третьому читанні поправки до законодавства, що посилюють покарання для педофілів, зокрема передбачають хімічну кастрацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, російські депутати проголосували за ухвалення 24 поправок до російських законів.

«Законом передбачається особливий порядок застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які скоїли злочини сексуального характеру проти дітей до 14 років. Підставою для застосування таких заходів є рішення суду на основі обов`язкової судово-психіатричної експертизи. Крім примусового, встановлюється добровільний порядок застосування комплексу заходів медичного характеру, що включає профілактичні медикаментозні засоби, зокрема хімічну кастрацію за наявності клопотання або згоди засудженого», - сказав голова комітету Держдуми з цивільного, кримінального і арбітражного законодавства Павло КРАШЕНІННІКОВ.

Він зазначив, що важливою новелою закону є можливість продовження заходів медичного характеру стосовно осіб, які відбули призначений судом строк позбавлення волі.

«Педофілія - це страшне соціальне зло, з яким необхідно боротися найрішучішими заходами. З іншого боку, це психічне захворювання, яке, в принципі, виліковне. Тому разом з посиленням покарання педофілам у законі передбачена і медично-психіатрична допомога таким людям для позбавлення їх від цієї мани. Причому дія медикаментозних засобів є зворотною і не призводить до довічної потворності», - упевнений П.КРАШЕНІННІКОВ.

Поправками також вводяться два нові центральні моменти складу злочину: вік і статева зрілість.

Так, згідно із законом, якщо людина, яка вперше скоїла злочин, перестала бути суспільно небезпечною у зв`язку зі вступом у шлюб із потерпілою особою, судом вона звільняється від покарання. Більш того, якщо різниця у віці між потерпілим і підсудним становить менше чотирьох років, до останнього не застосовується покарання у вигляді позбавлення волі.

Законом передбачається набагато більш суворе покарання для тих обвинувачених, які є близькими родичами, педагогами, вихователями потерпілих дітей, а також співробітниками установ, що здійснюють нагляд за цими неповнолітніми.