Грип "любить" каву

5 КРОКІВ ДО СИЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ

КРОК 1. ВАННИ ДЛЯ НІГ. Якщо немає часу на контрастний душ (що краще), то хоч би кожен вечір робіть контрастні ванни для ніг: дві хвилини тримаєте ноги в гарячій воді, хвилину — в холодній. І так не менше п`яти циклів. Жінкам з фіброміомою і під час місячних процедура протипоказана. Але її успішно можуть замінити контрастні ванни для рук.

КРОК 2. ТАБУ НА КАВУ. Кава, а також чай, як чорний, так і зелений, підвищують вироблення кортизолу і адреналіну. У надлишку ці гормони стресу пригнічують імунітет. Тому в день можна пити не більше двох чашок одного напою (або по одній кожного).

КРОК 3. ПОВІТРЯНІ ПРОЦЕДУРИ. Хоч би 40 хвилин в день на повітрі очищають від токсинів, покращують обмін речовин. А, значить, у імунітету буде менше навантаження і при зустрічі з вірусом він легше відіб`є його атаки.

КРОК 4. ПОЗИТИВНЕ МИСЛЕННЯ. Збої в нервовій системі б`ють по імунній. Тому менше песимізму. Як? Кожен вечір записуйте все приємне, що було за день. При цьому «замовляйте», що завтра ви побачите 20 приємностей, а післязавтра — 30, а потім ще більше. Незабаром концентрувати увагу на позитиві (хай і маленькому) стане звичкою і навіть потребою. І висипайтесь — це теж запорука міцної нервової системи.

КРОК 5. ЇЖА «АНТИСТРЕС». Мова не тільки про якість раціону (а він, звичайно ж, повинен бути багатим на фрукти, горіхи, курагу і родзинки), але і про регулярність прийому їжі — не менше 3—4 разів на день. Коли корисні речовини поступають в організм з перебоями, слабшають його захисні сили. Не зашкодить кожен ранок випивати з водою сік чверті лимона.

segodnya.ua