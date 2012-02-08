Антибіотики від природи

Напевно, багато хто вже знайомий з інформацією про несприятливу дію антибіотиків на організм і неефективність такого лікування. І справді, іноді немає чого вдаватися до синтетичних ліків, краще замінити їх натуральними, даними нам природою.

Зерна грейпфрута

Екстракт зерен грейпфрута вживають при боротьбі з грибком кандида, що викликає мігрень, біль в суглобах і втому.

Журавлина

Журавлину використовують проти інфекцій сечостатевих шляхів, які провокуються бактерією, що викликає підвищення температури і дуже сильні болі. Проантоцианідін, що знаходиться в журавлині, виганяє бактерії із стінок сечового міхура.

Часник

Часник є прекрасною альтернативою хімічним лікам: він здатний боротися з 20 типами різних бактерій і 60 видами грибків. У часнику знаходиться алліцин. Це дуже могутній антимікробний засіб.

Олія чайного дерева

Використовують при захворюваннях горла, при хворобах вуха і носових пазух.

Яблучний оцет

Рекомендований при вушних захворюваннях, від тиску, остеопорозу. Оцтова кислота діє проти стафілокока і стрептокока.

Ефірна олія чебрецю

Її використовують як антипаразитарний, протигрибковий, антибактеріальний і антисептичний засіб.

Прополіс

За рахунок великої кількості антиоксидантів, які знищують віруси і бактерії, він нейтралізує будь-які прояви застудних захворювань.

Женьшень

Як довели канадські дослідження, женьшень є прекрасним засобом від нежитю. Це хороший імуностимулятор.

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