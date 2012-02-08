Як почистити організм від шлаків і токсинів

Узимку ШКТ, печінка і підшлункова залоза потребують особливої уваги. Тому що знижується обмін речовин і всі процеси травлення сповільнюються.

Взимку загострюються проблеми з печінкою і жовчним міхуром, тому що знижується рухова функція жовчних шляхів. А після великої кількості зимових свят бунтує втомлений ШКТ. У кінці зими твій організм вимагає «генерального прибирання», щоб зустрічати весну свіжо та бадьоро.

Як почистити ШКТ

Експерти рекомендую починати «прибирання» в організмі з очищення ШКТ.

Ознаки, що твій ШКТ потребує очищення: часті проноси, запори або здуття, несвіже дихання, постійні слабкість і застуди.

Що запропонують в клініці

Найпоширеніший метод чищення ШКТ - гідроколонотерапія. Процедура, під час якої кишечник повільно промивають водою. Він повністю очищується, але при цьому природна мікрофлора кишечника не гине. Виконується гідромасаж стінок товстої кишки, тануть зайві кілограми, відновлюється нормальне травлення.

Домашні способи чищення ШКТ

1. Для очищення кишечника приймай відвари трав - календули, ромашки, кульбаби або полину. Їх можна з успіхом застосовувати разом з очисними клізмами.

2. Також допоможе м`яко очистити ШКТ півсклянки розсолу квашеної капусти.

3. У склянці холодної води розведи столову ложку натурального меду. Пий медову воду три рази в день (по склянці) за півгодини до їжі протягом двох місяців.

4. Щоранку натщесерце випивай столову ложку оливкової олії або настій із чорносливу (2 склянки чорносливу залий склянкою води і настоюй протягом ночі).

Як почистити печінку

Симптоми хворої печінки: біль у правому боці, здуття, нудота, запор або пронос. Якщо, крім проблем з очищенням кишечника і шлунком, виникнуть загальна слабкість, відчуття втоми, відсутність апетиту, а шкіра стане жовтуватого відтінку - негайно до лікаря! Це сигнал про серйозні проблеми з печінкою.

Що ти можеш зробити вдома

Ляж зручніше, зніми тісний одяг і поклади від правий бік плед або рушник, змочений гарячою водою. Завари настій з шавлії або звіробою - вони допоможуть поліпшити стан печінки.

Що печінка любить їсти

Щоб печінка добре працювала, в твоєму раціоні повинні бути буряк, гарбуз, морква, капуста, яблука, банани і мед. Також гарні для печінки нежирне м`ясо і риба, наприклад, біле м`ясо курки, індичатина, телятина. 1-2 рази на тиждень їж варені яйця - жовток сприяє поліпшенню відтоку жовчі.

Рецепт для очищення печінки

Візьми по 1 ст. л. кукурудзяних рилець, звіробою, споришу, безсмертника, змішай і залий 2 л крутого окропу. Приймай по 1 склянці за півгодини до їди протягом місяця.

Як розвантажити підшлункову залозу

Симптоми проблемної підшлункової залози: біль внизу живота після прийому їжі, сильне здуття живота.

Як допомогти підшлунковій залозі

1. Харчуйся невеликими порціями 4-5 разів на день. Виключи жирну їжу і алкоголь.

2. Що в меню: тушковані овочі, підсушений хліб, бажано бездріжджовий, інжир, виноград.

3. Табу: жир з цукром (морозиво, торти, креми), продукти швидкого приготування, редька, редиска, хрін, гірчиця, гострі приправи, алкоголь, солодкі газовані напої.

4. Під забороною багата вечеря. В ідеалі від вечері краще взагалі відмовитися. Якщо не можеш, тоді нехай вона буде легкою - 15% від добової норми.

5. Корисні для підшлункової настої з ромашки, чорниці та шавлії, які потрібно пити 2-3 рази на день.

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