М'ясна дієта

Як пише видання агентства The West Australian, ученими з Університету (Австралія) Сіднея було вирішено перевірити ефективність двох найвідоміших дієт — вуглеводної і білкової.

У експерименті, тривалістю в рік, брали участь близько 70-ти молодих жінок, які страждали ожирінням різного ступеня.

В ході експерименту дівчата були розділені на дві групи і кожній групі встановили систему харчування 2-х типів. Одній групі випробовуваних надали можливість худнути на білковій дієті, другій групі — на дієті вуглеводній.

Через рік експеримент дав результат, який красномовно показав, що при двох типах живлення обидві групи одержували з їжею однакову енергетичну цінність, і учасниці експерименту, що дотримувалися білкової дієти, – «скинули» з себе в два рази більше зайвої ваги, ніж ті, хто дотримувався вуглеводної дієти.

Більш того, учасницями з групи «білкової» відмічено, що навіть при таких вельми значних обмеженнях в харчах, вони відчували себе енергійно, позитивно, а їх працездатність була просто на висоті, але їх подруги, які сиділи на вуглеводній дієті, вказаних вище позитивних моментів не мали.

Білкова дієта є вживанням продуктів, в яких міститься всі 4 види білка: тваринний, рослинний, молочний і рибний. В даному випадку вживання вуглеводної їжі виключається, оскільки при такому поєднанні формується надлишок калорій, які надалі і відкладаються в жир.

newsland.ru