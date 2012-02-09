Що робити, щоб уникнути ускладнень застуди?

КРОК 1. 3 ДНІ В ЛІЖКУ. Коли людина, що грипує, збивши температуру, продовжує вести звичайний спосіб життя, то ще більше падає імунітет, підірваний боротьбою з вірусами. На цьому фоні вони продовжують розмножуватися. Тому в постільному режимі потрібно пробути хоч би перші три дні.

КРОК 2. 38 °С — НЕ ЗБИВАТИ. Температура — «засіб», за допомогою якого організм знищує віруси. Критично тільки, якщо вона перевалила за 38,5 °С або якщо на тлі підвищеної температури починаються судоми. Тоді терміново викликайте невідкладну допомогу.

КРОК 3. 3 ЛІТРИ РІДИНИ. За добу людина втрачає до 2 літрів води, організм, що температурить, — в 1,5 разу більше. А оскільки людина на 80% складається з води, то для роботи всіх органів і систем втрати потрібно заповнювати.

КРОК 4. 4 ПРОВІТРЮВАННЯ. По 10—15 хвилин мінімум. Крім того, обов`язково робіть вологе прибирання хоч би три рази на день. Сухе повітря пересушує слизисті, в них зменшується місцевий імунітет.

КРОК 5. 3 ДНІ БЕЗ М`ЯСА. На переробку білків організм витрачає дуже багато енергії. А зараз вона потрібна для боротьби з хворобою. Тому їжа повинна бути рідкою і рослинною: картопляне пюре, овочевий суп, негусті каші, фрукти. Щоб уникнути алергії, їжте лише до 5 мандаринів в день, до 2 апельсинів, не більше 1/2 склянки смородини і 1/2 лимона.

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