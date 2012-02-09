7 волоських горіхів в день - новий рецепт здоров'я

Учені виявили, що вживання лише семи горіхів в день може допомогти запобігти хворобам і понизити рівень холестерину!

Тести показали, що саме волоські горіхи є максимально корисними - бразильські горіхи і фісташки залишилися далеко позаду.

Професор Джо Вінсон, що проводив дослідження, з університету Ськрентон, штат Пенсільванія, говорить, що волоські горіхи також пригнічують ріст «поганого» холестерину і їх обов`язково потрібно вживати.

«Багато людей відмовляються від них, вважаючи джерелом жирів, але вони містять тільки корисні жири, а в закупорці артерій винні саме шкідливі жири».

Також горіхи багаті клітковиною, ну, а найкорисніше в них – антиоксиданти.

Їх вміст в сирих волоських горіхах в 15 разів більший, ніж у вітаміні Е, який також вважається могутньою зброєю проти вільних радикалів.

medmoon.ru