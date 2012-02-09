Хліб - найнебезпечніший для серця продукт

Хліб очолив список продуктів, найбільш небезпечних для здоров`я серця. Ворогами серця названі також ковбаси, піца, макаронні і хлібобулочні вироби, їжа швидкого приготування, сири, картопляні чіпси, попкорн, деякі м`ясні вироби.

Цей список склали експерти з Центру по контролю і профілактиці захворювань США. Винні в хворобах серця і судин не самі продукти, а сіль, що міститься в них, підкреслюють фахівці. Сіль провокує розвиток підвищеного артеріального тиску.

Експерти Центру рекомендували виробникам продуктів харчування США на чверть зменшити використання солі – це дозволить зберегти життя 30 тис. жителів країни.

В Україні смертність від серцево-судинних захворювань в 2-4 рази вища, ніж в інших країнах. Ці хвороби стають причиною 67% смертей в нашій країні.

likar.info