Що любить наше серце?

Хочеш, щоб серце було здоровим і працювало справно. Не лінуйся зміцнювати серцевий м`яз.

Дізнайся, як зміцнити серце.

Що добре впливає на серце

1. Правильний раціон. Серце любить вітаміни групи В, які покращують жировий обмін. Їх багато в зернових, м`ясі та субпродуктах. А також вітаміни С (цитрусові, ягоди) і Р (помідори, гречка, капуста), що зміцнюють судини. Крім того, серцю постійно потрібен йод – багато в морепродуктах.

2. Рух. Серцевий м`яз зміцнюють регулярні заняття спортом. Наприклад, біг, плавання, йога, а також піші прогулянки на свіжому повітрі.

3. Стабільність. Насамперед в емоціях – від стресів серце зношується вдвічі швидше. Важливо не засмучуватись через дрібниці та вчитися "робити з лимона лимонад".

4. Здоровий сон і відпочинок. Хронічна втома і постійне недосипання шкодить серцево-судинній системі. Тому намагайся спати не менше 8 годин на добу, дотримуватися режиму харчування (не пропускати обід на користь роботи) і відпочивати щонайменше 1,5 години після трудового дня перш ніж братися до домашніх справ.

5. Сніданок. За словами експертів, люди, які не звикли снідати, значно більше схильні до ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Відмова від сніданку змінює обмін речовин – і організм починає запасати жир. Переважно організм схильний добирати недоотримані вранці калорії, до того ж з надлишком, за рахунок шкідливої калорійної та жирної їжі.

Експерти рекомендують не відмовлятися від сніданку. І обов`язково з`їдати вранці грейпфрут – він допомагає знизити рівень "поганого" холестерину в крові.

Що шкодить серцю

Зайва вага. Створює додаткове навантаження на серце. Інфаркт у повних людей трапляється в 4 рази частіше, незалежно від віку.

Куріння. Викурена сигарета звужує артерії, підвищує кількість серцевих скорочень і спалює вітамін С. Крім того, нікотин сприяє утворенню тромбів.

Алкоголь. Викликає різке розширення, а потім звуження судин, що зношує серце.

Їжа з холестерином. Переважно це напівфабрикати, фастфуд і жирні продукти тваринного походження. Надлишок холестерину відкладається в судинах, перешкоджаючи нормальному плину крові.

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