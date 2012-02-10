Кількість жертв повеней у Мозамбіку досягла 40 чоловік

Кількість жертв повеней в Мозамбіку досягла 40 чоловік. Не менше 120 тис. жителів цієї південноафриканської країни постраждали від наслідків розгулу стихії, викликаних потужними циклонами.

Як передає ІТАР-ТАСС, дані оприлюднили на засіданні ради міністрів республіки, цілком присвяченому обговоренню наслідків стихійного лиха. Раніше повідомлялося, що жертвами циклонів "Данду" і "Фунзу", що пронеслися в січні над територією африканської держави, стали три десятки людей.

Як підкреслив на брифінгу, проведеному в Мапуту за підсумками засідання, офіційний представник уряду Алберту НКУТУМУЛА, загроза нових стихійних лих ще не минула. Він послався на прогнози синоптиків, які передбачають найближчим часом "дещо інтенсивніші, ніж зазвичай, дощі на всій національній території".

Удари стихії дорого обійшлися Мозамбіку. Повністю або частково зруйновані тисячі жител. Згідно з вимірами метеорологів, під час проходження циклонів територією Мозамбіку швидкість вітру іноді перевищувала 200 км за год. В результаті негоди на чотири дні виявилася перерізаною головна загальнонаціональна автомагістраль EN1, що зв`язує південь країни, де розташована столиця, з центральними і північними районами. У провінції Мапуту на одній з ділянок потоки води розмили шосе, утворивши значний кратер діаметром у півсотні метрів.

Уряд Мозамбіку закликав Всесвітню продовольчу програму ООН надати країні термінову допомогу. За оцінкою властей Мапуту, продукти харчування потрібні, щонайменше, 80 тис. постраждалих.