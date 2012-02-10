Причина безпліддя – дефіцит вітаміну D

Дефіцит вітаміну D може стати причиною чоловічого і жіночого безпліддя, з`ясували учені з Австрії.

Провівши серію досліджень, фахівці прийшли до висновку, що вітамін D пов`язаний з виробництвом гормонів в організмі жінок і чоловіків. Від концентрації тестостерона в крові чоловіка залежить процес дозрівання сперматозоїдів. У жіночому організмі дефіцит вітаміну D приводить до збільшення рівня тестостерона, тобто, зростає ризик безпліддя.

Також відомо, що брак вітаміну D підвищує ймовірність розвитку цукрового діабету і приводить до остеопорозу – захворювання, яке пов`язане із стоншуванням кісткової тканини.

likar.info